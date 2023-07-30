Певица Натали назвала причину смерти мужа

Мужа певицы Натали Александра Рудина нашли мертвым на козырьке дома в Москве

Музыкальный продюсер Александр Рудин, муж российской певицы Натали умер от последствий коронавируса. Причину смерти супруга в беседе с ТАСС назвала сама артистка.

«Скончался Александр от последствий ковида. Два года боролись мы, но не сумели», — рассказала певица, отметив, что у ее мужа наблюдались определенные осложнения после перенесенного заболевания.

По данным «МК», Рудин мог покончить с собой — его тело обнаружили на козырьке подъезда дома на Беломорской улице в Москве еще в четверг, 27 июля. Известно, что на протяжении последних двух лет продюсер страдал от тяжелой депрессии, развившейся после коронавируса. Кроме того, две недели назад у него умер отец.

О смерти Рудина стало известно ранее 30 июля. Сообщалось, что он скончался в возрасте 53 лет.

