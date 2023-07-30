Умер муж певицы Натали

Муж певицы Натали Александр Рудин умер в 53 года

Муж российской певицы Натали музыкальный продюсер Александр Рудин умер в возрасте 53 лет. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщает KP.RU со ссылкой на близких артистки.

Причина смерти не уточняется. При этом, по словам собеседников издания, Рудин не имел вредных привычек и не жаловался на здоровье. «Самое страшное, что две недели назад умер отец Александра. Только-только семья его похоронила, и вот снова беда», — рассказали близкие певицы.

Известно, что продюсера похоронят в его родном городе Дзержинске.

Рудин и Натали были женаты 32 года. В браке у них родилось трое детей.