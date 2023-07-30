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00:47, 30 июля 2023Россия

Путин предостерег от использования неонацизма против России

Путин заявил, что неонацизм вернется к тем, кто использует его против России

Фото: Iranian Presidency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин предостерег страны от использования неонацизма против Москвы, отметив, что в ином случае он вернется обратно к ним, сообщает РИА Новости.

Он указал на то, что в настоящее время Украина используется Западом в качестве инструмента борьбы с Россией, что вполне устраивает ее противников. Глава государства напомнил, что во время войны на Кавказе против Москвы также использовали «Аль-Каиду» (террористическая организация, запрещена в РФ), при этом позже осуждая ее действия в европейских странах.

«Вот то же самое с нацизмом, нацизм вообще плохо, но если неонацистов можно использовать в борьбе с Россией — это устраивает, ошибаются и те и другие», — заявил он, отметив, что те, кто использует неонацистов против России, сами столкнуться с той же проблемой в будущем, как это было с терроризмом.

Ранее российский лидер рассказал, что мобилизационный ресурс на Украине иссякает. Он уточнил, что эта информация была зафиксирована со слов взятых в плен военнослужащих.

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    Марина Совина
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