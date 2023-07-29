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23:52, 29 июля 2023Россия

Путин заявил об иссякающем на Украине мобилизационном ресурсе

Путин заявил, что мобилизационный ресурс на Украине иссякает, заканчивается
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что мобилизационный ресурс на Украине иссякает, заканчивается. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства рассказал, что эта информация была зафиксирована со слов взятых в плен военнослужащих. Он отметил, что на Украине сформировали воинские подразделения из технического персонала для обслуживания самолетов и авиатехники.

«Это говорит о чем? Мобилизационный ресурс иссякает, заканчивается», — подчеркнул Путин.

Президент также сообщил, что противник на Украине везде остановлен и отброшен. По словам главы государства, российская армия забирает нужные для Вооруженных сил (ВС) РФ участки.

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    Марина Совина
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