Путин заявил об иссякающем на Украине мобилизационном ресурсе

Путин заявил, что мобилизационный ресурс на Украине иссякает, заканчивается

Президент России Владимир Путин заявил, что мобилизационный ресурс на Украине иссякает, заканчивается. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства рассказал, что эта информация была зафиксирована со слов взятых в плен военнослужащих. Он отметил, что на Украине сформировали воинские подразделения из технического персонала для обслуживания самолетов и авиатехники.

«Это говорит о чем? Мобилизационный ресурс иссякает, заканчивается», — подчеркнул Путин.

Президент также сообщил, что противник на Украине везде остановлен и отброшен. По словам главы государства, российская армия забирает нужные для Вооруженных сил (ВС) РФ участки.

