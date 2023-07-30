Актриса Папанова попала в аварию в Москве
«MK»: актриса Елена Папанова попала в аварию на проспекте Мира в Москве
Заслуженная артистка России Елена Папанова попала в автомобильную аварию в Москве. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, в автомобиль 68-летней актрисы врезался в каршеринговый Volkswagen.
Женщина ударилась головой о руль и получила травмы, но от госпитализации отказалась. 21-летний водитель Volkswagen, напротив, был госпитализирован.
Других подробностей ДТП пока не приводится.
Ранее стало известно, что в ДТП на территории Москвы пострадала другая актриса, Алена Митрошина. Девушку сбил несовершеннолетний юноша на электросамокате.