Актриса Папанова попала в аварию в Москве

«MK»: актриса Елена Папанова попала в аварию на проспекте Мира в Москве

Заслуженная артистка России Елена Папанова попала в автомобильную аварию в Москве. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, в автомобиль 68-летней актрисы врезался в каршеринговый Volkswagen.

Женщина ударилась головой о руль и получила травмы, но от госпитализации отказалась. 21-летний водитель Volkswagen, напротив, был госпитализирован.

Других подробностей ДТП пока не приводится.

Ранее стало известно, что в ДТП на территории Москвы пострадала другая актриса, Алена Митрошина. Девушку сбил несовершеннолетний юноша на электросамокате.