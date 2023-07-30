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17:10, 30 июля 2023Мир

Песков отказался раскрывать подробности послания Путина Ким Чен Ыну

Песков на вопрос о содержании послания Путина Ким Чен Ыну: это было личное

Фото: KCNA / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрывать подробности послания российского лидера Владимира Путина главе КНДР Ким Чен Ыну. Об это сообщает РИА Новости.

«Это было личное послание», — заявил представитель Кремля на вопрос о содержании послания.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну подарок президента РФ Владимира Путина. Отмечается, что северокорейский лидер устроил в честь российской военной делегации праздничный прием. Перед его началом Шойгу вручил подарок. В свою очередь, Ким Чен Ын выразил благодарность за «знаменательный подарок» и подарил министру обороны РФ сувенир в честь его визита в КНДР.

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    Виктория Кондратьева
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