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07:04, 28 июля 2023Мир

Шойгу передал Ким Чен Ыну подарок от Путина

Шойгу на праздничном приеме в Пхеньяне передал Ким Чен Ыну подарок от Путина

Фото: North Korea's Korean Central News Agency / Reuters

Министр обороны России Сергей Шойгу передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну подарок президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает радиостанция «Голос Кореи».

Отмечается, что северокорейский лидер устроил в честь российской военной делегации праздничный прием. Перед его началом Шойгу вручил подарок. В свою очередь, Ким Чен Ын выразил благодарность за «знаменательный подарок» и подарил министру обороны РФ сувенир в честь его визита в КНДР. Подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил военный парад в Северной Корее, посвященный годовщине окончания Корейской войны 27 июля 1953 года. В ходе парада КНДР продемонстрировала новейшие военные и разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и межконтинентальные баллистические ракеты «Хвасон-17» и «Хвасон-18».

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    Марина Совина
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