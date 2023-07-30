Шансы завершить украинский кризис не на поле боя оценили

Политолог Бышок заявил, что большинство конфликтов заканчиваются не на поле боя

Большинство конфликтов в истории заканчивались не на поле боя, а за столом переговоров, утверждает политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил шансы завершить украинский кризис политическими методами и объяснил, от чего зависит начало диалога между сторонами.

«Клаузевиц совершенно справедливо сказал: "война есть продолжение политики иными средствами". Другими словами, те цели, которые вы не можете достигнуть политическими методами, вы пытаетесь достигнуть военными. Цели-то изначально политические, связанные не с полным разрушением врага, а с обеспечением собственной безопасности или собственных интересов в торговой сфере. Войны на уничтожение — это редкий случай, и в современном мире немножко не так работает», — сказал он.

Необходимость поставить точку — это история, связанная с политическим решением Станислав Бышок кандидат политических наук

По словам Станислава Бышка, многие сейчас представляют любой конфликт между странами как Вторую мировую войну, которая шла до полного уничтожения врага.

«Большинство войн не тотальные, они заканчиваются теми или иными соглашениями. Когда достигается политический консенсус внутри власти, тогда резко оказывается неважно, кто какие территории занимает, важно выйти на переговоры по политическим вопросам», — отметил политолог.

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто в беседе с газетой Corriere della Sera поделился мнением, что исход украинского кризиса может быть определен политическим решением, а не ситуацией на поле боя, где у Киева возникли объективные сложности. По его словам, пока никто не может с уверенностью предсказать, когда закончится противостояние между странами. Российские укрепления, полагает министр, серьезно мешают Украине добиться успехов на поле боя.

«Следовательно, это может быть политический выбор, определяющий окончание конфликта. (...) Это может служить, как ни парадоксально, аспектом, который ускоряет мирный процесс», — сказал он.