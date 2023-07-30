В Италии предсказали «политическое решение» по украинскому кризису

Министр обороны Италии предсказал политическое решение по украинскому кризису

Исход украинского кризиса может быть определен политическим решением, а не ситуацией на поле боя, где у Киева возникли объективные сложности. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто интервью газете Corriere della Sera.

По его словам, пока никто не может с уверенностью предсказать, когда завершится противостояние между двумя странами. Российские укрепления, как полагает министр, серьезно осложняет попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) добиться успехов на поле боя.

«Следовательно, это может быть политический выбор, определяющий окончание конфликта. (...) Это может служить, как ни парадоксально, аспектом, который ускоряет мирный процесс», — сказал Крозетто.

Также он заметил, что предстоящие президентские выборы в США могут серьезно изменить позицию Вашингтона по поддержке Украины.

Ранее Крозетто выразил надежду, что конфликт на Украине закончится в течение года. Он подчеркнул, что Италия всегда соблюдала обязательства по военной поддержке Киева, но параллельно с этим продолжает прикладывать усилия для поиска мирного пути урегулированию конфликта.