В Италии назвали желаемые сроки окончания конфликта на Украине

Министр обороны Италии выразил надежду, что украинский конфликт закончится в течение года

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто выразил надежду, что конфликт на Украине закончится в течение года. Желаемые сроки окончания украинского кризиса он назвал в интервью газете La Stampa.

Он подчеркнул, что Италия всегда соблюдала все взятые на себя обязательства по военной поддержке Киева, однако уже пришло время приложить все усилия для поиска мирного пути и переговоров по урегулированию конфликта.

«Нам стоит начать говорить о завершении этого конфликта и необходимых для этого условиях, определив временные рамки. Надеюсь, в это время в следующем году мы уже не будем говорить о ситуации на Украине», — заявил глава итальянского Минобороны.

Ранее Крозетто высказался о трудностях контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), подчеркнув, что об этом известно всем. Он отметил, что ранее уже высказывал президенту Украины Владимиру Зеленскому опасения в связи с тем, что у российских военных серьезная оборона и превосходящее количество бойцов.