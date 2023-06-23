Глава Минобороны Италии высказался о трудностях контрнаступления ВСУ

Глава МО Италии Крозетто заявил, что о трудностях контрнаступления ВСУ известно всем

Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто высказался о трудностях контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), подчеркнув, что об этом известно всем. Его слова приводит агентство ANSA.

Глава оборонного ведомства отметил, что ранее уже высказывал президенту Украины Владимиру Зеленскому опасения в связи с тем, что у российских военных серьезная оборона и превосходящее количество бойцов.

Крозетто встретился с шефом Пентагона Ллойдом Остином и обсудил с ним конфликт на Украине. Он отметил, что поставляемые Киеву вооружения не подрывают обороноспособность Италии.

Министр также выразил мнение, что переговоры по урегулированию на Украине начнутся после завершения боевых действий.

Ранее Крозетто усомнился в успехе контрнаступления ВСУ. Он отметил, что Россия имеет превосходство в численности армии и оснащении вооружением, кроме того, она выстроила мощную оборонительную линию.