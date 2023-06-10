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02:55, 10 июня 2023Мир

В Италии усомнились в успехе контрнаступления ВСУ

Министр обороны Италии Крозетто назвал неоднозначным исход контрнаступления ВСУ

Фото: Kay Nietfild / Globallookpress.com

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто в беседе с тележурналистом Бруно Веспой усомнился в успехе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и назвал его исход неоднозначным, передает ТАСС.

Он отметил, что Россия имеет превосходство с точки зрения численности армии и оснащения вооружениями, кроме того, она выстроила мощную оборонительную линию.

«Эта украинская попытка вернуть территории полна вопросов и неопределенности, и украинцы сами это понимают. Поэтому и просят самолеты», — добавил Крозетто.

По его словам, наиболее простой способ добиться мира — показать невозможность победы тем, кто на нее претендует, и в этом смысл помощи Запада Украине, хотя подобный тезис сложно объяснить и понять.

Министр обороны заявил, что переговоры о мире можно начать при условии прекращения огня, однако в нынешней ситуации, после разрушения Каховской ГЭС, временные рамки растягиваются, а задачи Киева сильно усложняются.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал ожидаемыми потери ВСУ в ходе контрнаступления и пообещал, что США и их союзники продолжат оказывать всю необходимую помощь Киеву.

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    Марина Совина
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