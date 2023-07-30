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00:13, 30 июля 2023Россия

Российский президент заявил о скорой нехватке рабочей силы на Украине

Путин заявил, что из-за мобилизации на Украине скоро там некому будет работать

Фото: Pixabay

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с журналистами предрек, что результаты сельскохозяйственного года на Украине окажутся ниже, чем в прошлые года, сообщает ТАСС.

«Украинское зерно на мировых рынках — меньше пяти процентов, российское — свыше 20 процентов. Вот значение нашего вклада в продовольственный рынок мировой и украинского», — заявил глава государства, добавив, что в следующем году результат Киева ухудшится еще больше.

Он объяснил это большим количеством мобилизованных в стране и посетовал на то, что из-за этого в скором времени на Украине некому будет работать.

Ранее стало известно, что на фоне прекращения зерновой сделки НАТО приняло решение усилить разведку в Черном море.

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    Марина Совина
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