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18:24, 26 июля 2023Мир

НАТО усилит разведку в Черном море из-за прекращения зерновой сделки

НАТО сообщила об усилении разведки в Черном море из-за прекращения зерновой сделки

Фото: Umit Bektas / Reuters

На фоне прекращения зерновой сделки НАТО приняла решение усилить разведку в Черном море. Свою позицию альянс выразил в заявлении, сделанном по итогам Совета НАТО — Украина, сообщает РИА Новости.

В заявлении уточняется, что Североатлантический альянс и его члены будут расширять наблюдение и разведку в Черноморском регионе «в том числе посредством морских патрульных самолетов и беспилотных летательных аппаратов».

Ранее Совет ЕС подтвердил нежелание пяти стран-соседей Украины получать от нее зерно.

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