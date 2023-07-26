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08:55, 26 июля 2023Бывший СССР

Совет ЕС подтвердил нежелание пяти стран-соседей Украины получать от нее зерно

CNN: пять стран потребовали у Совета ЕС продлить временный запрет на ввоз зерна из Украины

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Пять стран, граничащих с УкраинойПольша, Венгрия, Болгария, Словакия и Румыния — обратились в Совет ЕС с требованием продлить временный запрет на ввоз украинского зерна после 15 сентября и до конца года. Об этом сообщает CNN.

Речь идет о четырех культурах: кукурузе, пшенице, рапсе и подсолнечном масле. Министр сельского хозяйства Испании Луис Планас Пучадес (президент Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству) подтвердил на пресс-конференции в Брюсселе, что государства-соседи готовы поддерживать Украину, однако ввоз более дешевого зерна наносит ущерб местному фермерству, так что получать его они не согласны.

В мае Евросоюз предпринял попытку защитить фермеров от снижения цен на продукцию. Теперь, по словам комиссара ЕС по сельскому хозяйству Януша Войцеховского, необходимо скорректировать поддержку в связи с новыми обстоятельствами, учитывая выход России из зерновой сделки.

Ранее министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь рассказал, что местные производители получили от Евросоюза (ЕС) в качестве компенсации 15,93 миллиона евро в связи с ввозом более дешевого украинского зерна на территорию страны. Он назвал эту помощь символической в сравнении с размером ущерба.

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    Александра Синицына
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