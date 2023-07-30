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10:14, 30 июля 2023Россия

ВС РФ уничтожили пункт управления бригады украинской теробороны в ДНР

МО: ВС РФ уничтожили пункт управления 100-й бригады украинской теробороны в ДНР

Фото: Gonzalo Fuentes / РИА Новости

Российские военные уничтожили пункт управления 100-й бригады украинской территориальной обороны. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, удар был нанесен по объекту близ населенного пункта Ямполь в Донецкой народной республике (ДНР). Другие подробности не приводятся.

В общей сложности за сутки российские военные нанесли поражение 102 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах.

Ранее 30 июля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные успешно атаковали ВСУ на Времевском выступе на запорожском направлении. Он отметил, что контратака произошла в районе села Старомайорское.

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    Варвара Кошечкина
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