МО: ВС РФ уничтожили пункт управления 100-й бригады украинской теробороны в ДНР

Российские военные уничтожили пункт управления 100-й бригады украинской территориальной обороны. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, удар был нанесен по объекту близ населенного пункта Ямполь в Донецкой народной республике (ДНР). Другие подробности не приводятся.

В общей сложности за сутки российские военные нанесли поражение 102 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах.

Ранее 30 июля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные успешно атаковали ВСУ на Времевском выступе на запорожском направлении. Он отметил, что контратака произошла в районе села Старомайорское.