Стали известны обстоятельства кончины мужа певицы Натали

Тело мужа певицы Натали Александра Рудина нашли на козырьке подъезда жилого дома

Обстоятельства произошедшего стали известны MK.RU.

Утверждается, что Рудина нашли еще в четверг, спустя две недели после ухода отца, кончину которого он тяжело переживал. Известно также, что с 2021 года Александр Рудин страдал от последствий перенесенного коронавируса. Отмечается, что мужчина боролся с тяжелой депрессией, лечился у врачей.

Ранее Натали сообщила, что ее супруга Александра Рудина не стало из-за последствий коронавируса.