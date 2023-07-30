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17:34, 30 июля 2023Культура

Стали известны обстоятельства кончины мужа певицы Натали

Тело мужа певицы Натали Александра Рудина нашли на козырьке подъезда жилого дома

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Обстоятельства произошедшего стали известны MK.RU.

Утверждается, что Рудина нашли еще в четверг, спустя две недели после ухода отца, кончину которого он тяжело переживал. Известно также, что с 2021 года Александр Рудин страдал от последствий перенесенного коронавируса. Отмечается, что мужчина боролся с тяжелой депрессией, лечился у врачей.

Ранее Натали сообщила, что ее супруга Александра Рудина не стало из-за последствий коронавируса.

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    Варвара Кошечкина
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