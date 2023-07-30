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06:47, 30 июля 2023Бывший СССР

Сальдо заявил о концентрировании обстрелов гражданской инфраструктуры Херсонщины

Сальдо: ВСУ концентрируют обстрелы гражданской инфраструктуры Херсонщины

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) концентрируют обстрелы гражданской структуры в регионе, за небольшой промежуток времени выпускаются десятки снарядов, передает ТАСС.

По его словам, обстрелы продолжаются примерно с одинаковой интенсивностью, иногда в сутки с украинской стороны по гражданской инфраструктуре левобережья приходится больше снарядов, иногда меньше.

«Однако наметилась тенденция концентрации террористических обстрелов, когда по Алешкам или Новой Каховке выпускают в течение сравнительно короткого времени по несколько десятков снарядов», — заявил Сальдо, отметив, что это представляет угрозу для жизни мирного населения.

Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ попытались разрушить железную дорогу между Крымом и Херсонской областью, выпустив двенадцать дальнобойных ракет Storm Shadow. Все ракеты были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО).

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    Марина Совина
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