Певица Юлия Ковальчук показала фигуру после родов

Певица Юлия Ковальчук показала фигуру спустя 20 дней после родов

Российская певица Юлия Ковальчук показала фигуру спустя 20 дней после родов. Фотографией она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Исполнительница сделала фото в зеркало. На нем она позирует в комплекте белья черного цвета. При этом волосы певицы распущены.

«Слушаю тело, а тело слушается меня. Восстанавливаюсь, пока без занятий», — подписала публикацию Ковальчук.

9 июля Ковальчук сообщила, что она и ее супруг Алексей Чумаков стали родителями во второй раз. У пары родилась дочь. В 2017 году у Ковальчук и Чумакова родилась дочь Амелия.