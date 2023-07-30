Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:24, 30 июля 2023Культура

Певица Юлия Ковальчук показала фигуру после родов

Певица Юлия Ковальчук показала фигуру спустя 20 дней после родов

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российская певица Юлия Ковальчук показала фигуру спустя 20 дней после родов. Фотографией она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Исполнительница сделала фото в зеркало. На нем она позирует в комплекте белья черного цвета. При этом волосы певицы распущены.

«Слушаю тело, а тело слушается меня. Восстанавливаюсь, пока без занятий», — подписала публикацию Ковальчук.

9 июля Ковальчук сообщила, что она и ее супруг Алексей Чумаков стали родителями во второй раз. У пары родилась дочь. В 2017 году у Ковальчук и Чумакова родилась дочь Амелия.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на подготовку Великобританией бойцов для захвата Крыма

    Назван главный критерий выбора спелой дыни

    Госскеретарь США оценил угрозу ядерной войны

    Прохожие спасли едва не утонувшего в пруду Москвы мужчину

    ВСУ обстреляли артиллерией поселок в Белгородской области

    Бузова показала обгоревшее лицо без макияжа

    Объем валютных вкладов россиян сократился

    «Локомотив» разгромил «Факел» в матче РПЛ

    Певица Юлия Ковальчук показала фигуру после родов

    Зеленский пригрозил препятствующим вступлению Украины в ЕС депутатам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости