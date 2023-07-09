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02:43, 9 июля 2023Культура

Певцы Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков стали родителями во второй раз

Российские певцы Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков во второй раз стали родителями
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российская певица Юлия Ковальчук и её супруг Алексей Чумаков во второй раз стали родителями. Об этом Ковальчук написала на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Певица призналась, что не сразу «осознала масштаб счастья», чтобы публично о нем рассказать. У пары родилась дочь, ее имя пока неизвестно. «Теперь нас четверо. С божьей помощью наша любовь имеет продолжение в наших доченьках», — написала она.

Поклонники Ковальчук удивились рождению ребенка, поскольку до этого она не рассказывала о своей беременности и не выкладывала фотографии, которые могли бы указать на нее. Снимки первой дочери певцы также предпочитают не публиковать.

Ковальчук и Чумаков состоят в браке с 2013 года. В октябре 2017 года у пары родилась первая дочь Амелия.

Ранее звезда фильма «Эскортница» Анна Старшенбаум объявила о второй беременности. О поле будущего ребенка она предпочла не говорить.

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    Марина Совина
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