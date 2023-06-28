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12:09, 28 июня 2023Культура

Звезда фильма «Эскортница» Анна Старшенбаум объявила о второй беременности

Звезда фильма «Эскортница» Анна Старшенбаум рассказала, что ждет второго ребенка

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российская актриса театра и кино, звезда фильма «Эскортница» Анна Старшенбаум рассказала о том, что ждет второго ребенка. Об этом она сообщила в аккаунте Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«В связи со своим новым положением — а положение у меня очень интересное — я переехала за город, потому что я очень остро реагирую на людей сейчас, у меня обостренное восприятие всего, и здесь, за городом так хорошо, тихо, спокойно», — поделилась артистка во время прямой трансляции.

О поле будущего ребенка Старшенбаум предпочла не говорить, однако отметила, что страдает от сильного токсикоза: «Из-за того, что я, как мы выяснили, в положении, а в 20 лет и в 30 лет оказаться в положении — это два разных совершенно положения! Сейчас тяжело мне, вообще тяжко».

Актриса воспитывает 11-летнего сына Ивана от бывшего супруга, актера Алексея Бардукова. Пара заключила брак в 2009 году, а в 2014-м артистка заявила, что разводится. В марте этого года стала известно, что Старшенбаум в отношениях со спортсменом Даниилом Наумовым.

В начале июня российская актриса и звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина объявила о том, что беременна и ждет второго ребенка.

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    Анастасия Астахова
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