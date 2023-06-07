Звезда сериала «Кухня» Кузьмина объявила о второй беременности

Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина объявила о второй беременности

Российская актриса и звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина объявила о том, что беременна вторым ребенком. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка опубликовала фото с округлившимся животом, однако не раскрыла пол будущего ребенка. Сейчас Кузьмина состоит в отношениях с ведущим Евгением Апанасевичем и воспитывает сына от бывшего супруга Алексея Терещенко. В браке пара состояла на протяжении 14 лет. В 2019 году актриса объявила о разводе.

Ранее сообщалось, что 83-летний американский актер Аль Пачино потребовал, чтобы его 29-летняя возлюбленная, продюсер Нур Альфалла, сделать тест на отцовство после рождения ребенка.

По информации инсайдеров, у артиста серьезные проблемы со здоровьем. Он убежден, что давно бесплоден, поэтому Нур вряд ли вынашивает его четвертого ребенка. Источники сообщают, что новость о беременности Альфаллы заставила актера насторожиться.