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01:40, 2 июня 2023Культура

83-летний Аль Пачино потребовал тест на отцовство от беременной девушки

83-летний Аль Пачино потребовал тест на отцовство от 29-летней беременной возлюбленной

Фото: Shutterstock

83-летний американский актер Аль Пачино потребовал от 29-летней возлюбленной, продюсера Нур Альфаллы, сделать тест на отцовство. Соответствующий материал публикует PageSix.

По информации инсайдеров, у артиста серьезные проблемы со здоровьем. Он убежден, что давно бесплоден, поэтому девушка вряд ли вынашивает его ребенка.

Источники сообщают, что новость о беременности Альфаллы заставила актера насторожиться.

Ранее сообщалось, что Аль Пачино станет отцом в четвертый раз. Его партнерша Нур Альфалла находится на восьмом месяце беременности, пол будущего ребенка пары не раскрывается.

Об отношениях Пачино и Альфалла стало известно в апреле прошлого года. Звезду трилогии «Крестный отец» и его подругу заметили во время ужина в одном из ресторанов Калифорнии.

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    Марина Совина
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