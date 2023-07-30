Украинский офицер рассказал о планах России полностью заглушить Starlink

Офицер ВСУ Мадьяр заявил, что ВС РФ научились глушить системы Starlink

Россия получила технологию, позволяющую глушить систему спутниковой связи Starlink, и готовится к ее внедрению в войска. Об этом рассказал командир роты ударных БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мадьяр.

Устройства связи Starlink были переданы украинской армии американским миллиардером и изобретателем Илоном Маском.

По словам Мадьяра, российская армия скоро применит новую технологию на поле боя. Он призвал украинских специалистов отыскать меры противодействия этой разработке. «Понимаем, что это вопрос времени. (...) Фронт без Starlink — существенно сложнее, чем даже фронт без F-16. Слепнет и глохнет», — заявил офицер.

Ранее стало известно, что Маск принял решение ограничить использование Starlink для ВСУ в районе Крыма. Военные хотели отправить дрон со взрывчаткой в сторону российских кораблей, однако система связи вышла из строя.