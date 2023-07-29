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19:37, 29 июля 2023Бывший СССР

Стало известно об отказе Маска предоставить ВСУ доступ к Starlink около Крыма

NYT: Маск отказал ВСУ в доступе к Starlink около Крыма для запуска дрона

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют сеть Starlink, которая принадлежит американскому бизнесмену Илону Маску. Однако иногда он ограничивает ее использование. О подобном случае стало известно The New York Times (NYT).

Утверждается, что Маск отказался предоставлять Украине доступ к сети около Крыма. ВСУ, по данным издания, хотели использовать ее для отправки дрона со взрывчаткой, чтобы атаковать российские корабли в Черном море.

Помимо того, сообщает NYT, миллиардер частично отключал Starlink на Украине за неуплату.

Ранее в июле российские военные уничтожили пункт управления БПЛА и станцию Starlink ВСУ. Уточняется, что ВС РФ поразили командно-наблюдательный пункт 222-го отдельного батальона ВСУ в районе населенного пункта Никольское. Также были ликвидированы 25 украинских военнослужащих.

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    Никита Абрамов
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