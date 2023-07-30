Губернатор подтвердил падение беспилотника под Таганрогом

Губернатор Ростовской области Голубев подтвердил падение БПЛА под Таганрогом

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил падение беспилотника в хуторе Дарагановка Неклиновского района. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как рассказал Голубев, в результате произошедшего повреждена кровля частного дома и автомобиль. «Бригада скорой медпомощи выехала на место, но пострадавших пока не зафиксировано», — добавил он. Также на месте работают специалисты Минобороны. Принадлежность летательного аппарата устанавливается, отметил губернатор.

О падении БПЛА под Таганрогом стало известно ранее. В результате ЧП начался пожар.

28 июля Минобороны России заявило о ракетном ударе по Таганрогу. По данным ведомства, системы ПВО перехватили ракету комплекса С-200, однако ее осколки упали на город. Позже Василий Голубев сообщил о перехвате второй ракеты в Азовском районе.