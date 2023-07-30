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21:32, 30 июля 2023Россия

Под Таганрогом упал неопознанный беспилотник

«112»: под Таганрогом беспилотник упал на дом, начался пожар

Кадр: Telegram-канал «Новости Таганрога | Ростовской области»

На хуторе Дарагановка под Таганрогом упал неопознанный беспилотник. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В результате ЧП начался пожар, горят частный дом и автомобиль. Предварительно, пострадал один человек.

Принадлежность БПЛА устанавливается.

В свою очередь, издание Baza сообщает о двух пострадавших.

28 июля Минобороны России заявило о ракетном ударе по Таганрогу. По данным ведомства, системы ПВО перехватили ракету комплекса С-200, однако ее осколки упали на город. Позднее губернатор области Василий Голубев сообщил о перехвате второй ракеты в Азовском районе. Его слова также подтвердили в оборонном ведомстве.

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    Марина Совина
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