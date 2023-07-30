«112»: под Таганрогом беспилотник упал на дом, начался пожар

На хуторе Дарагановка под Таганрогом упал неопознанный беспилотник. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В результате ЧП начался пожар, горят частный дом и автомобиль. Предварительно, пострадал один человек.

Принадлежность БПЛА устанавливается.

В свою очередь, издание Baza сообщает о двух пострадавших.

28 июля Минобороны России заявило о ракетном ударе по Таганрогу. По данным ведомства, системы ПВО перехватили ракету комплекса С-200, однако ее осколки упали на город. Позднее губернатор области Василий Голубев сообщил о перехвате второй ракеты в Азовском районе. Его слова также подтвердили в оборонном ведомстве.