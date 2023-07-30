Путин оценил угрозу нацбезопасности Украины и России

Путин заявил, что можно наблюдать угрозу национальной безопасности Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что можно наблюдать угрозу национальной безопасности Украины, но российской — нет. Его слова приводит ТАСС.

«Угрозу национальной безопасности Украины мы видим, но это не наше дело. Угрозу нашей национальной безопасности не видим, но, судя по всему, к этому дело не идет», — подчеркнул российский глава.

Ранее чешский министр иностранных дел Ян Липавский утверждал, что Россия стала угрозой для страны на ближайшее десятилетие. По мнению главы МИД, Европа пока не готова к затяжной конфронтации с Россией, однако с принятием новых пакетов санкций она приближается к «наиболее выгодной позиции».