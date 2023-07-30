В Москве загорелась летняя веранда ресторана

Летняя веранда ресторана I like Wine загорелась на улице Покровка в Москве

Летняя веранда ресторана I like Wine загорелась на улице Покровка в Москве. Кадры происшествия опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

По информации канала, причиной произошедшего стало возгорание уличного газового обогревателя. Как сообщает Telegram-канал РБК, на данный момент огонь уже потушили.

25 июля сообщалось, что в столичном ЖК «Мир Митино» произошло возгорание кабеля под стоящим во дворе стулом. Отмечалось, что пострадавших при происшествии не оказалось.

6 июля возгорание произошло в здании с ресторанами «Турандот» и «Шануар» на Тверском бульваре. Из строения эвакуировали более 100 человек.