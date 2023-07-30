В Минобороны заявили о продвижении ВС РФ в глубину обороны ВСУ

Минобороны: ВС РФ продвинулись в глубину обороны ВСУ на купянском направлении

Штурмовые отряды из «Западной» группировки войск Вооруженных сил России (ВС РФ) продолжили наступление на купянском направлении. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщило Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, российские военные за минувшие сутки смогли продвинуться на 300 метров в глубину обороны ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР).

Кроме того, удары были нанесены по позициям украинских военных близ населенных пунктов Артемовка и Стельмаховка ЛНР, а также Песчаное, Ольшана, Тимковка и Новомлынск Харьковской области. При этом в районе населенного пункта Избицкое был уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады территориальной обороны.

В общей сложности на данном направлении ВСУ за сутки лишились до 80 бойцов, гаубицы Д-30, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» и четырех автомобилей.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский сообщил, что российские военные сорвали попытку переброски резервов ВСУ на купянском направлении. Артиллеристы нанесли противнику огневое поражение, после чего он отступил в сторону Стельмаховки.