Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:09, 30 июля 2023Россия

В Минобороны заявили о продвижении ВС РФ в глубину обороны ВСУ

Минобороны: ВС РФ продвинулись в глубину обороны ВСУ на купянском направлении

Фото: РИА Новости

Штурмовые отряды из «Западной» группировки войск Вооруженных сил России (ВС РФ) продолжили наступление на купянском направлении. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщило Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, российские военные за минувшие сутки смогли продвинуться на 300 метров в глубину обороны ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР).

Кроме того, удары были нанесены по позициям украинских военных близ населенных пунктов Артемовка и Стельмаховка ЛНР, а также Песчаное, Ольшана, Тимковка и Новомлынск Харьковской области. При этом в районе населенного пункта Избицкое был уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады территориальной обороны.

В общей сложности на данном направлении ВСУ за сутки лишились до 80 бойцов, гаубицы Д-30, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» и четырех автомобилей.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский сообщил, что российские военные сорвали попытку переброски резервов ВСУ на купянском направлении. Артиллеристы нанесли противнику огневое поражение, после чего он отступил в сторону Стельмаховки.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны заявили о продвижении ВС РФ в глубину обороны ВСУ

    В Москву пришло потепление

    В США назвали самый опасный истребитель России

    В Минобороны заявили об уничтожении центра ремонта беспилотников ВСУ

    Российские войска отразили семь атак ВСУ на территории ДНР

    ВС России отразили три атаки на краснолиманском направлении

    Стало известно об интересе клуба АПЛ к Мбаппе

    Последствия атаки беспилотников на башни «Москва-Сити» попали на видео

    ВС России сбили украинский военный вертолет в ДНР

    ВС РФ уничтожили пункт управления бригады украинской теробороны в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости