Шойгу отметил ключевую роль ВМФ в обеспечении суверенитета и свободы России

Шойгу заявил о ключевой роли ВМФ в обеспечении суверенитета и свободы России

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с днем Военно-морского флота (ВМФ), отметив, что он играет ключевую роль в обеспечении суверенитета и свободы страны. Его слова приводятся на сайте военного ведомства.

«Сегодня Военно-морской флот играет ключевую роль в обеспечении суверенитета и свободы нашей Родины, является важной составляющей национальной обороны», — заявил он.

По словам Шойгу, у личного состава ВМФ имеются современные знания, а также он обладает важными навыками управления сложной морской техникой и отлично выполняет любые поставленные перед ним задачи.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин примет участие в Главном военно-морском параде, который состоится 30 июля в Санкт-Петербурге в Финском заливе и акватории Невы.