Путин приедет на Главный военно-морской парад в Петербурге

Песков анонсировал участие Путина в главном параде ВМФ в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин примет участие в Главном военно-морском параде, который состоится 30 июля в Санкт-Петербурге в Финском заливе и акватории Невы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС .

Президент прибудет на парад вместе с главами четырех африканских государств, уточнил Песков.

26 июля глава государства подписал указ о проведении парада Военно-морского флота (ВМФ) в Петербурге. В документе говорилось, что парад пройдет в честь побед ВМФ России, который внес значительный вклад в защиту Отечества. Подготовка и проведение мероприятия возложены на Минобороны и другие органы исполнительной власти.

В 2022 году Главный военно-морской парад прошел 31 июля в акватории реки Невы между Благовещенским и Троицким мостами и на фарватерах в акватории Большого Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта. В нем приняли участие семь парусных судов, четыре подлодки, 36 кораблей и катеров, а также 42 летательных аппарата и более 3,5 тысячи военнослужащих.