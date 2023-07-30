В США заявили об успехах армии России в боевых действиях на Украине

Полковник Макгрегор: ВС РФ глушат всю технику ВСУ с помощью средств РЭБ

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мешают украинской армии проводить военные операции, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube.

По его словам, использование российскими войсками средств РЭБ сильно влияет на способность противника воевать. «Когда россияне передвигают свои системы противовоздушной обороны, они также переносят и установки РЭБ, у которых есть колоссальные возможности», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь восточной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Череватый признал, что российская система радиоэлектронной борьбы мощнее украинской. Он также назвал РЭБ России «целью номер один».

