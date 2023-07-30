Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:29, 30 июля 2023Мир

Россия и ЮАР поработают над системой безопасных выборов

Главы спецслужб ЮАР посетят Россию для работы над системой безопасных выборов

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Главы спецслужб ЮАР посетят Россию для работы над системой безопасных выборов 2024 года в обеих странах. Об этом пишет ТАСС.

Такое решение в ЮАР объяснили желанием «многих людей» попытаться нарушить работу избирательных систем. «Мы можем начать эту работу сразу после этого саммита "Россия — Африка"», — считает советник президента ЮАР по кибербезопасности Джозеф Пу. В республике в 2024 году также запланированы всеобщие выборы.

28 июля участники саммита «Россия — Африка» согласовали и приняли декларацию, в которой содержится план совместных действий до 2026 года и «ряд значимых многосторонних документов». Президент России Владимир Путин объявил об этом в итоговом выступлении пленарного заседания саммита.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленского заподозрили в рассекречивании пункта управления ВСУ

    Крупную змею заметили у парковки в Подмосковье

    Протестующие подожгли посольство Франции в Нигере

    В Армении арестовали экс-посла страны в России и его сына

    На митинге в Нигере заметили российские флаги

    США открыли охоту на способный нарушить ход военных операций код КНР

    Балицкий сообщил об ударе по районам сосредоточения ВСУ в Запорожье

    Инструктор по йоге назвал позы для облегчения боли в спине

    Ида Галич опубликовала честные видео

    В Африке призвали отказаться от использования iPhone

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости