Россия и ЮАР поработают над системой безопасных выборов

Главы спецслужб ЮАР посетят Россию для работы над системой безопасных выборов

Главы спецслужб ЮАР посетят Россию для работы над системой безопасных выборов 2024 года в обеих странах. Об этом пишет ТАСС.

Такое решение в ЮАР объяснили желанием «многих людей» попытаться нарушить работу избирательных систем. «Мы можем начать эту работу сразу после этого саммита "Россия — Африка"», — считает советник президента ЮАР по кибербезопасности Джозеф Пу. В республике в 2024 году также запланированы всеобщие выборы.

28 июля участники саммита «Россия — Африка» согласовали и приняли декларацию, в которой содержится план совместных действий до 2026 года и «ряд значимых многосторонних документов». Президент России Владимир Путин объявил об этом в итоговом выступлении пленарного заседания саммита.