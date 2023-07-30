Зеленскому предсказали войну из-за нежелания проводить выборы

Экс-советник Кучмы заявил, что Киев ждет гражданская война из-за отмены выборов

Украина может столкнуться с гражданской войной, если ее власти решат не проводить выборы, отмененные в стране из-за режима военного положения. Об этом заявил Олег Соскин, экс-советник бывшего президента республики Леонида Кучмы, пишет РИА Новости.

Чиновник считает, что действующий глава государства Владимир Зеленский, отказывающийся отменять военное положение, рискует потерять легитимность, когда срок его полномочий на посту иссякнет.

«Эта власть будет считаться нелегитимной. А раз нелегитимная, то она вне закона, и любой украинец в рамках пятой статьи конституции может уничтожать мятежников», — предсказал Соскин.

Парламентские выборы, согласно законодательству, должны состояться на Украине осенью 2023 года, президентские — в марте 2024 года. При этом во время режима военного положения голосование проводиться не может.

Последний раз Верховная Рада продлила срок действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине до 15 ноября 2023 года.