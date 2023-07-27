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13:57, 27 июля 2023Бывший СССР

На Украине продлили военное положение и мобилизацию

Верховная Рада продлила мобилизацию и военное положение на Украине

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Верховная Рада продлила срок действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине. Об этом в Telegram сообщило издание «Страна.ua».

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский попросил парламент продлить военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин раскритиковал предложение президента, полагая, что так Зеленский пытается отменить выборы, поскольку боится их проиграть.

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    Алевтина Запольская
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