Зеленский направил в парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Верховную Раду продлить военное положение и всеобщую мобилизацию. Соответствующие законопроекты опубликованы на сайте украинского парламента.

Текст проекта и пояснительная записка недоступны для чтения, однако депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что военное положение и общая мобилизация будут продлены на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года.

Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал украинскую мобилизацию нескончаемой и «переходящей все грани». По его словам, Киеву удается совершать атаки благодаря большей численности военных.

