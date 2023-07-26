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20:07, 26 июля 2023Бывший СССР

Зеленский попросил Верховную Раду продлить военное положение

Зеленский направил в парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Фото: Daina Le Lardic / European Union 2023 / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Верховную Раду продлить военное положение и всеобщую мобилизацию. Соответствующие законопроекты опубликованы на сайте украинского парламента.

Текст проекта и пояснительная записка недоступны для чтения, однако депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что военное положение и общая мобилизация будут продлены на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года.

Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал украинскую мобилизацию нескончаемой и «переходящей все грани». По его словам, Киеву удается совершать атаки благодаря большей численности военных.

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    Алевтина Запольская
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