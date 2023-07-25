Глава ДНР назвал волны мобилизации на Украине нескончаемыми

Глава ДНР Пушилин заявил, что Украина располагает резервами, но они плохо мотивированы

Украина все еще располагает резервами, которые Киев может бросать на линию фронта, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, они плохо подготовлены и мотивированы.

«Мы видим нескончаемые волны мобилизации на Украине, уже переходит все грани», — сказал Пушилин, отметив, что несмотря на плохую подготовку и низкий боевой дух, Киеву удается, используя преимущество в численности личного состава, совершать атаки.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что линия фронта в регионе застыла из-за непогоды, но инициатива остается на стороне российских военных. По его словам, время от времени между сторонами происходят артиллерийские дуэли, по укрепрайонам противника работает авиация.