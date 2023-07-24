В ДНР сообщили о застывшей из-за непогоды линии фронта

Советник главы ДНР Гагин: линия фронта в республике застыла из-за непогоды

Линия фронта в Донецкой народной республике (ДНР) застыла из-за непогоды, но инициатива остается на стороне российских военных. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин, передает РИА Новости.

«Так как несколько дней шли сильные дожди, там чернозем и так далее, это препятствие и для войск противника, и для нас для продвижения техники по линии фронта. То есть линия фронта сейчас немножко застыла», — заявил Гагин.

По его словам, время от времени между сторонами происходят артиллерийские дуэли, по укрепрайонам противника работает авиация.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что Вооруженным силам РФ удалось отразить шесть атак украинских войск на донецком направлении. Российские военные также нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Богдановка, Предтечино, Белая гора и Дылеевка в ДНР.