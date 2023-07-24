Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:00, 24 июля 2023Россия

Российские войска отразили шесть атак ВСУ на одном из направлений

Минобороны России отчиталось об отражении шести атак ВСУ на донецком направлении

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российским войскам удалось отразить шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из направлений. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что речь идет о донецком направлении. Противник попытался атаковать в районах населенных пунктов Белогоровка и Клещеевка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Помимо того, армия России нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов: Веселое, Богдановка, Предтечино, Белая гора и Дылеевка в ДНР.

Материалы по теме:
«Хочется проснуться, когда сын вернется» Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
«Хочется проснуться, когда сын вернется»Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
20 июня 2023
«Я плачу, мне страшно, дом трясется» Что происходит в областях на границе с Украиной? Рассказывают местные жители
«Я плачу, мне страшно, дом трясется»Что происходит в областях на границе с Украиной? Рассказывают местные жители
8 июня 2023
«Танки идут на запах сытых чужих квартир» Как в России появился феномен Z-поэтов и о чем их стихи?
«Танки идут на запах сытых чужих квартир»Как в России появился феномен Z-поэтов и о чем их стихи?
10 июня 2023

За сутки противник потерял более 160 бойцов, танк, два автомобиля, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, британскую гаубицу FH-70, а также самоходную гаубицу «Гвоздика». В ведомстве добавили, что в районе Авдеевки был уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее в Минобороны завили, что ВСУ в течение суток предпринимали безуспешные попытки наступления на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях. По информации военного ведомства, на донецком направлении российские военные отразили 14 атак, на краснолиманском — 6.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал закон о цифровом рубле

    Норвежский политик попался на краже очков

    На Волге обнаружили разлив нефти

    Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Змиевке

    Обнаружен новый механизм формирования деменции

    Нештатная ситуация сорвала вылет российского самолета в Москву

    Минобороны заявило об уничтожении узла связи украинской бригады в ДНР

    Центр импортозамещения появится в Москве

    Российские войска отразили шесть атак ВСУ на одном из направлений

    Звезда Comedy Woman рассказала об отношении мужа-иностранца к ее юмору

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости