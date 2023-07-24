Российские войска отразили шесть атак ВСУ на одном из направлений
Российским войскам удалось отразить шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из направлений. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
Там уточнили, что речь идет о донецком направлении. Противник попытался атаковать в районах населенных пунктов Белогоровка и Клещеевка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).
Помимо того, армия России нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов: Веселое, Богдановка, Предтечино, Белая гора и Дылеевка в ДНР.
За сутки противник потерял более 160 бойцов, танк, два автомобиля, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, британскую гаубицу FH-70, а также самоходную гаубицу «Гвоздика». В ведомстве добавили, что в районе Авдеевки был уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
Ранее в Минобороны завили, что ВСУ в течение суток предпринимали безуспешные попытки наступления на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях. По информации военного ведомства, на донецком направлении российские военные отразили 14 атак, на краснолиманском — 6.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).