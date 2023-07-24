Российские войска отразили шесть атак ВСУ на одном из направлений

Минобороны России отчиталось об отражении шести атак ВСУ на донецком направлении

Российским войскам удалось отразить шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из направлений. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что речь идет о донецком направлении. Противник попытался атаковать в районах населенных пунктов Белогоровка и Клещеевка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Помимо того, армия России нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов: Веселое, Богдановка, Предтечино, Белая гора и Дылеевка в ДНР.

За сутки противник потерял более 160 бойцов, танк, два автомобиля, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, британскую гаубицу FH-70, а также самоходную гаубицу «Гвоздика». В ведомстве добавили, что в районе Авдеевки был уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее в Минобороны завили, что ВСУ в течение суток предпринимали безуспешные попытки наступления на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях. По информации военного ведомства, на донецком направлении российские военные отразили 14 атак, на краснолиманском — 6.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).