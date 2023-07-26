В Киеве раскритиковали предложение Зеленского о продлении военного положения

Советник Кучмы Соскин: Зеленский хочет продлить военное положение, чтобы отменить выборы

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала раскритиковал предложение действующего украинского лидера Владимира Зеленского о продлении военного положения.

По мнению политика, глава государства хочет продлить военное положение, чтобы отменить выборы, поскольку боится проиграть их.

«До чего ты довел страну? Теперь опять военное положение продлевают. Тогда не будут проводить выборы. Потому что ты, Зеленский, боишься и знаешь, что их проиграешь», — подчеркнул Соскин.

Экс-советник заявил, что политика украинского президента заканчивается провалами. В качестве примера он привел отказ НАТО принимать страну в состав альянса, а также выход России из зерновой сделки.

Соскин также считает, что Украина стала полным банкротом и доведена администрацией Зеленского до полного дефолта, рухнуло производство, а мощности народно-хозяйственного комплекса уничтожены.

Политик указал на тяжелые потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте, напомнив об обещаниях Зеленского в ходе предвыборной кампании установить мир в стране.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Верховную Раду продлить военное положение и всеобщую мобилизацию. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что военное положение и всеобщая мобилизация будут продлены на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года.