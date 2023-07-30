В Австралии спрогнозировали будущее Украины

Conversation: Запад может использовать Крым, чтобы не принимать Украину в НАТО

Западные государства могут не принимать Украину в альянс даже после завершения конфликта, несмотря на обещания, заявил научный сотрудник Австралийского института международных отношений Лоик Симоне в своей статье для Conversation.

По его словам, даже после того, как будет достигнуто соглашение о прекращении огня, это не гарантирует того, что все западные государства проголосуют за принятие Украины в альянс.

Эксперт спрогнозировал будущее Украины: западные страны, не желающие видеть Украину в НАТО, могут использовать статус Крыма в качестве удобного предлога. Специалист считает, что контроль России над полуостровом является постоянным и сохранится в будущем.

Ранее старший директор по делам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Аманда Слоут заявила, что США ожидают от Украины проведения демократических реформ и реформ сектора безопасности для вступления в НАТО.