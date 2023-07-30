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23:00, 30 июля 2023Мир

Во Франции обвинили Зеленского в намерении развязать третью мировую войну

Политик Филиппо: Зеленский хочет спровоцировать третью мировую войну, атакуя РФ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пытается развязать третью мировую войну, совершая атаки на территорию России. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем Twitter-аккаунте.

Он напомнил, что украинский лидер обещал западным союзникам не использовать переданное ими оружие для ударов по российской территории. «В противном случае это третья мировая война! Очевидно, он желает ее!» — заявил политик.

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    Марина Совина
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