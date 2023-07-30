Во Франции обвинили Зеленского в намерении развязать третью мировую войну

Политик Филиппо: Зеленский хочет спровоцировать третью мировую войну, атакуя РФ

Президент Украины Владимир Зеленский пытается развязать третью мировую войну, совершая атаки на территорию России. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем Twitter-аккаунте.

Он напомнил, что украинский лидер обещал западным союзникам не использовать переданное ими оружие для ударов по российской территории. «В противном случае это третья мировая война! Очевидно, он желает ее!» — заявил политик.