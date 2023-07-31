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10:13, 31 июля 2023Ценности

Адвокат пациенток хирурга Хайдарова захотела привлечь его к ответственности

Адвокат Сенина подготовила заявления о проверке работы хирурга Тимура Хайдарова

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова захотели привлечь к ответственности недовольные его работой пациентки. Об этом «Известиям» рассказала адвокат пострадавших Елена Сенина.

Юристка, которая представляет интересы певиц Славы и Любови Успенской, ранее выразивших претензии к работе врача, подготовила коллективные заявления о проверке наличия составов преступлений в действиях Хайдарова, а также приближенных к нему лиц.

По словам собеседницы издания, уже как минимум 22 недовольных услугами доктора женщин подали заявления в различные инстанции.

Сам Хайдаров пока никак не комментировал данную информацию.

Ранее в июле певица Слава публично рассказала о неудачной пластической операции на грудь, которую ей сделал звездный хирург. Помимо этого, она продемонстрировала большие шрамы на теле. Позже сам Хайдаров заявил, что истину произошедшего он рассказывать не будет, поскольку его не волнует хейт в интернете.

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    Карина Черных
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