Певица Анна Седокова показала лицо без косметики по пути к доктору

Певица Анна Седокова показала внешность без косметики по пути в больницу. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке бывшая солистка группы «ВИА Гра» позировала на заднем сиденье машины в черном наряде. 40-летняя исполнительница надела пиджак и топ и дополнила образ бейсболкой. Она распустила волосы и не стала наносить макияж. «Еду к другому доктору. Надеюсь на хорошие новости. Я же сильная. Я справлюсь», — подписала фото знаменитость.

Также звезда показала видео из клиники, где ходила на костылях. Ранее она рассказала поклонникам, что получила компрессионный перелом ноги в двух местах.

Ранее в июле Анна Седокова показала фигуру в откровенном наряде. На размещенных кадрах 40-летняя артистка предстала в черном боди на широких бретелях с глубокими вырезами вдоль области декольте и живота. При этом звезда отказалась от нижнего белья.