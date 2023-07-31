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13:44, 31 июля 2023Ценности

Анна Седокова показала лицо без косметики

Певица Анна Седокова показала лицо без косметики по пути к доктору

Фото: @annasedokova

Певица Анна Седокова показала внешность без косметики по пути в больницу. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке бывшая солистка группы «ВИА Гра» позировала на заднем сиденье машины в черном наряде. 40-летняя исполнительница надела пиджак и топ и дополнила образ бейсболкой. Она распустила волосы и не стала наносить макияж. «Еду к другому доктору. Надеюсь на хорошие новости. Я же сильная. Я справлюсь», — подписала фото знаменитость.

Также звезда показала видео из клиники, где ходила на костылях. Ранее она рассказала поклонникам, что получила компрессионный перелом ноги в двух местах.

Ранее в июле Анна Седокова показала фигуру в откровенном наряде. На размещенных кадрах 40-летняя артистка предстала в черном боди на широких бретелях с глубокими вырезами вдоль области декольте и живота. При этом звезда отказалась от нижнего белья.

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    Карина Черных
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