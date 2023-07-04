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09:21, 4 июля 2023Ценности

Анна Седокова показала фигуру в откровенном наряде

Певица Анна Седокова показала фигуру в откровенном боди с разрезами вдоль груди и живота

Кадр: @annasedokova

Певица Анна Седокова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая история появилась в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 40-летняя артистка предстала в черном боди на широких бретелях с глубокими вырезами вдоль области декольте и живота. При этом звезда отказалась от нижнего белья, частично демонстрируя пышную грудь. Кроме того, Седокова примерила черные брюки в широкими штанинами, на которых были разрезы на внутренней стороне бедер и на голенях.

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Свой образ исполнительница дополнила прозрачными босоножками на невысоком каблуке. Также она распустила длинные светлые волосы с мелкими кудрями и нанесла макияж в нейтральных оттенках. «Ну я, конечно, еще тот подарочек. Так что получается, что нам двоим повезло», — подписала она, поздравив с днем рождения, который состоялся 2 июля, супруга Яниса Тимму.

В июне Анна Седокова снялась в откровенном образе после конфликта с мужем. Исполнительница предстала в черном асимметричном мини-платье на лямках с глубоким декольте. Звезда дополнила образ ботфортами в тон указанному предмету гардероба, серьгами-кольцами, браслетом и наручными часами и распустила локоны.

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    Екатерина Ештокина
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