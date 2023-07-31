Россиян предупредили о замаскированных под настоящие мошеннических приложениях

«РТК-Солар»: число фейковых приложений в I полугодии 2023 года выросло на 34 %

Число фейковых приложений, ворующих персональные данные пользователей, выросло на 34 процента в первом полугодии 2023 года. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил директор Центра Solar appScreener компании «РТК-Солар» Даниил Чернов. Он также предупредил россиян, какие приложения особенно часто подделывают злоумышленники.

Он объяснил, что мошенники создают поддельные приложения, которые очень похожи на настоящие по дизайну и функционалу. Это необходимо для того, чтобы пользователь без малейших подозрений скачал вредоносное ПО. При этом, вводя логин и пароль в таком замаскированном под настоящее приложении, человек автоматически разрешает доступ ко всей личной информации, хранящейся на его устройстве.

«Чаще других от противоправных действий злоумышленников страдает финансовый сектор — банковские и криптовалютные приложения. Для установки на мобильные устройства вредоносного кода также используются разнообразные игровые приложения», — отметил Чернов.

«Чтобы обезопасить себя, пользователям нужно обращать внимание на ряд параметров. Среди них — название компании-разработчика, количество скачиваний, отзывы и история приложения с момента его выпуска. В среднем фейковое приложение живет в магазине 62 дня», — констатировал Чернов.

По его данным, названия фейковых приложений полностью совпадают с оригиналом, за исключением одного или двух символов. В связи с этим он также рекомендовал внимательно проверять правильность написания. Помочь может и изучение комментариев других пользователей. Впрочем, избыточное количество положительных отзывов может указывать на то, что они тоже фейковые.

«В целом правила кибергигиены сводятся к необходимости активации на устройствах двухфакторной аутентификации, которая создает дополнительный уровень защиты данных. Также важно поддерживать приложения в обновленном состоянии, при этом установка и последующие обновления должны быть разрешены строго из официальных магазинов. Дополнительную защиту обеспечивает использование антивирусного ПО», — заключил Чернов.

Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества в WhatsApp. В частности, мошенники начали красть персональные данные россиян с помощью чат-ботов. Больше всего случаев использования этой схемы специалисты зафиксировали с 19 по 25 июня.