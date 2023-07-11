Россиян предупредили о новом способе мошенничества в WhatsApp

Bi.Zone: мошенники стали красть данные россиян с помощью чат-ботов в WhatsApp

Мошенники начали красть персональные данные россиян с помощью чат-ботов в популярном мессенджере WhatsApp. О новой тактике киберпреступников в беседе с РИА Новости рассказали в компании Bi.Zone.

«В последние два месяца резко выросло количество доменов, ориентированных на кражу персональных данных через WhatsApp», — рассказали в компании. Специалисты предупредили, что мошенники предлагают своим потенциальным жертвам получать пассивный доход с помощью чат-бота, якобы созданного гендиректором корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марком Цукербергом для работы на финансовом рынке.

Чтобы начать зарабатывать на новом проекте Цукерберга, как утверждают злоумышленники, пользователям нужно перейти в бот в WhatsApp по ссылке, пройти там опрос и ввести свои персональные данные. Как отметили специалисты, мошенники маскируют ссылки на чат-боты под сайты СМИ.

«После этого искусственный интеллект якобы начнет самостоятельно торговать на бирже от имени пользователя, которому останется только снимать полученные деньги», — объяснили схему мошенников в Bi.Zone. В действительности же все данные, которые предоставят пользователи, окажутся в руках киберпреступников, добавили в компании.

Больше всего случаев использования этой схемы специалисты зафиксировали с 19 по 25 июня. Это произошло на фоне новостей о бое Цукерберга с главой Twitter Илоном Маском, тогда было выявлено 150 подобных мошеннических ресурсов.

Директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству компании Bi.Zone Евгений Волошин отметил, что жертвами мошенников в WhatsApp, помимо россиян, становятся граждане Казахстана, Белоруссии, а также Польши, Турции и стран Евросоюза. По его словам, украденные данные злоумышленники используют для рассылок и обзвонов, в том числе от имени банковских служб безопасности или полиции.

Ранее в Bi.Zone рассказали, что мошенники стали распространять в WhatsApp ссылки на фейковые сайты под видом известных маркетплейсов. При этом при регистрации на сайте приходится указывать номер телефона, а для начала работы требуется пополнить баланс.