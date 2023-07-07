Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:06, 7 июля 2023Интернет и СМИ

Раскрыта новая тактика мошенников в WhatsApp

BI.ZONE: мошенники обманывают россиян, предлагая им работу через WhatsApp

Фото: Unsplash

Мошенники обманывают россиян, представляясь рекрутерами и предлагая им работу через сообщения в популярном мессенджере WhatsApp. О новой тактике киберпреступников в беседе с «Лентой.ру» рассказал директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству компании BI.ZONE Евгений Волошин.

Суть схемы сводится к тому, что потенциальным жертвам обещают легкий заработок, после чего заманивают их на созданные с целью мошенничества сайты. Как правило, они выглядят похожими на известные маркетплейсы или другие торговые площадки. При этом при регистрации на сайте приходится указывать номер телефона, а для начала работы требуется пополнить баланс. На самом же деле таким образом киберпреступники выманивают номера банковских карточек.

«Мы не в первый раз сталкиваемся с подобной схемой мошенничества. Ранее преступники обещали людям деньги за прохождение опроса, чтобы получить данные их банковских карт. Этим летом специалисты BI.ZONE обнаружили сайты с более сложной механикой. Теперь жертва не только делится личными данными, но еще и платит злоумышленникам», — констатировал Волошин.

Материалы по теме:
В 2022 году хакеры стали еще опаснее и хитрее. Чем это грозит простым россиянам?
В 2022 году хакеры стали еще опаснее и хитрее.Чем это грозит простым россиянам?
30 декабря 2022
Могущественные хакеры из Рязани 25 лет крали секретные документы США. Почему в Америке уверены, что за ними стоит ФСБ?
Могущественные хакеры из Рязани 25 лет крали секретные документы США.Почему в Америке уверены, что за ними стоит ФСБ?
28 мая 2023
В даркнете сидят сотни тысяч россиян. Что они ищут на теневых ресурсах? И правда ли, что там можно найти все, что угодно?
В даркнете сидят сотни тысяч россиян.Что они ищут на теневых ресурсах? И правда ли, что там можно найти все, что угодно?
27 июня 2023

Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, он рекомендует не передавать данные своей карты незнакомцам, не использовать в интернете номера телефонов, которые привязаны к банковским аккаунтам, а также критически относиться к любым чрезмерно выгодным предложениям в рассылках.

Тем временем Россия вошла в десятку самых атакуемых хакерами стран мира. Среди наиболее частых целей DDoS-атак, организуемых хакерами на российские компании, значатся госсектор (37 процентов от общего числа) и финансовая отрасль (23 процента).

Что думаешь? Оцени!
    Вениамин Лыков
    Обсудить
    Последние новости

    Российские бойцы захватили британскую ракету Storm Shadow. Операция по эвакуации трофея длилась два дня под артобстрелом

    В Индии оценили захват британской ракеты российскими силами

    Полиция начала изучать жалобу об избиении Бритни Спирс охраной баскетболиста

    Российский полковник объяснил опасность прикосновения к сбитым дронам ВСУ

    В Совфеде назвали мятеж Пригожина «замешанным на лжи»

    Раскрыта новая тактика мошенников в WhatsApp

    В Запорожской области оценили риск ядерной провокации со стороны Киева

    Российская авиация нанесла удары по украинским объектам

    Сотрудница паспортного контроля разрушила отпуск туристки одной ошибкой

    США обвинили в стремлении присоединить Швецию к НАТО ради собственной выгоды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости