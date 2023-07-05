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15:07, 5 июля 2023Интернет и СМИ

Россия вошла в десятку самых атакуемых хакерами стран мира

StormWall: хакеры чаще всего атакуют российский госсектор и финотрасль

Фото: Kim Kyung-Hoon / Unsplash

Среди наиболее частых целей DDoS-атак, организуемых хакерами на российские компании, значатся госсектор (37 процентов от общего числа) и финансовая отрасль (23 процента). Такими данными с «Лентой.ру» поделились аналитики компании StormWall. Они также пришли к выводу, что во втором квартале 2023 года Россия вошла в десятку самых атакуемых стран мира.

Эксперты сообщили, что другими наиболее привлекательными векторами атак, которые чаще всего используют злоумышленники, стали телекоммуникационная сфера (18 процентов), энергетический сектор (7 процентов) и нефтяная отрасль (5 процентов). В StormWall также констатировали, что общее количество DDoS на российские компании во втором квартале 2023 года оказалось на 28 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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В рейтинге стран, которые чаще всего атакуют хакеры, Россия оказалась на восьмой позиции с показателем 5,3 процента от общего количества атак в мире. Первые три места в этом списке заняли США (16,2 процента), Индия (12,8 процента) и Китай (10,4 процента).

Помимо этого, специалисты по информационной безопасности отметили, что хакеры организуют преимущественно комплексные DDoS-атаки, которые позволяют нанести максимальный вред компаниям или госорганам. Этому способствует и то, что все больше устройств интернета вещей становятся частями ботнетов — гигантских зараженных сетей, которые играют ключевую роль при организации атак.

Ранее заместитель генерального директора компании «Т1» Антон Якимов назвал опасности для пользователей социальных сетей, которые несет стремительное развитие искусственного интеллекта. В частности, с помощью нейросетей злоумышленники могут создавать программы, позволяющие подобрать пароли к чужим аккаунтам.

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    Вениамин Лыков
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